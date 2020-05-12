Підсумковий випуск новин за 18:00: Послаблення карантину в Росії. COVID-19 у Пєскова

У підсумковому випуску новин за 12 травня станом на 18:00 – Росія вже посіла 2 місце в світі за кількістю хворих на COVID-19. Там з початку пандемії смертоносну недугу підхопили понад 230 тисяч людей. Попри це, Володимир Путін оголосив про послаблення карантину. На COVID-19 захворів прессекретар Путіна – Дмитро Пєсков.

Також у випуску новин на 24 каналі: Італія перейде до 2 фази послаблення карантину на 2 тижні раніше запланованого терміну. Авіакомпанії, які почали продавати квитки на найближчий місяць, вводять українців в оману. Про це заявили у Міністерстві інфраструктури. Столичну лікарню Афганістану атакували невідомі бойовики. Внаслідок теракту на заході Кабулу загинули щонайменше 5 людей, ще 4 отримали поранення.