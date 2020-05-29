В итоговом выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 18:00 – Украина с сегодняшнего дня открыла 66 пунктов пропуска на границе с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой. Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Венгрия уточнила, при каких условиях снимет вето в НАТО в отношении Украины. Мол, процесс блокирует закон об образовании и языке.

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Китай заявил о намерениях силой аннексировать Тайвань, если тот откажется признавать над собой коммунистическую власть Пекина.

Польша переходит к новому этапу смягчения карантина с 30 мая. В частности, отменят ограничения на количество людей в магазинах, а также изменятся правила ношения защитных масок.

Нацкомиссия по тарифам обвиняет ДТЭК Ахметова в дестабилизации рынка электроэнергии. Мол, обвал цен на электроэнергию "на сутки вперед" носит искусственный характер и вызван действиями холдинга олигарха.