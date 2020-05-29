У випуску новин за 29 травня станом на 18:00 – Україна від сьогодні відкрила 66 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Угорщина уточнила, за яких умов зніме вето в НАТО щодо України. Мовляв, процес блокує закон про освіту та мову. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Також у випуску новин на 24 каналі: Китай заявив про наміри силою анексувати Тайвань, якщо той відмовиться визнавати над собою комуністичну владу Пекіну. Польща переходить до нового етапу пом'якшення карантину з 30 травня. Зокрема, скасують обмеження на кількість людей у магазинах, а також зміняться правила носіння захисних масок. Нацкомісія з тарифів звинувачує ДТЕК Ахметова у дестабілізації ринку електроенергії. Мовляв, обвал цін на електроенергію "на добу вперед" має штучний характер і викликаний діями холдингу олігарха.