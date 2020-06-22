В итоговом выпуске новостей за 22 июня по состоянию на 18:00 – в Донецкой области открыли КПВВ Новотроицкое. Поэтому жители оккупированной территории теперь могут въехать на подконтрольную Украине часть с 9 утра до 6 вечера. Владимир Зеленский согласился оплатить штраф, который будет наложен на него из-за нарушения условий карантина в Хмельницком.

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