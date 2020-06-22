У підсумковому випуску новин за 22 червня станом на 18:00 – на Донеччині відкрили КПВВ Новотроїцьке. Тож мешканці окупованої території тепер можуть в'їхати на підконтрольну Україні частину з 9 ранку до 6 вечора. Володимир Зеленський погодився сплатити штраф, який буде накладено на нього через порушення умову карантину в Хмельницькому.

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У північній Італії екоактивісти накрили льодовик величезним брезентом. Після закінчення лижного сезону вони намагаються зупинити танення.

Із танкера Делфі, який прибило до одеського берега ще у грудні минулого року, знову стався витік пального. Цього разу пляма сягнула розміру 400 квадратних метрів.

В Україні за добу зафіксували ще 681 випадок коронавірусу, 10 хворих померли від ускладнень, ще 133 людини – одужали.