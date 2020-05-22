Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ААВИАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНЕ КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ААВИАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Итоговый выпуск новостей за 18:00: Подписи за отставку Степанова. Доказательства агрессии РФ

Выпуск новостей - Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 18:00 – в Раде собирают подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Мол, он не выполняет свои обязанности. Украина передает в международный морской трибунал ООН доказательства российской агрессии. Об этом на брифинге сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. Все из-за захваченных ранее моряков в Керченском проливе.

У підсумковому випуску новин на 24 каналі:

У Запоріжжі – спалах сальмонельозу, шпиталізували 12 людей. Спеціалісти проводять аналіз питної води та продуктів, оскільки всі пацієнти харчувалися в одному буфеті.

Влада Сан-Франциско пішла на кардинальні кроки, аби підтримати найбільш уразливі верстви населення на тлі стрімкого поширення COVID-19. Мерія облаштувала для них центральну площу.

У бразильській столиці місцевий художник створив мурал на огорожі міського комплексу, аби привернути увагу до небезпеки коронавірусу. До цього його спонукала смерть близьких від цієї недуги.

На Житомирщині чоловік із рушниці застрелив 7 відпочивальників, лише одному вдалося втекти. Серед загиблих є військові Нацгвардії, які повернулися із зони ООС. 

 

Автор: Ирина Буртык
Теги: Новости Украины Верховная Рада Максим Степанов Украина – Россия Выпуск новостей
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Авиакатастрофа в Пакистане: опасное направление и старые самолеты
сегодня , 18:53 Авиакатастрофа в Пакистане: опасное направление и старые самолеты
Анатолій Максимов
"Дырка от бублика": кому выгоден слив пленок Порошенко и что с ним не так
сегодня , 18:25 "Дырка от бублика": кому выгоден слив пленок Порошенко и что с ним не так
Світлана Попова
5D электрокамины: как работают, какие бывают и в чем их особенность
сегодня , 13:28 5D электрокамины: как работают, какие бывают и в чем их особенность
Марта Пономаренко