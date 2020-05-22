Итоговый выпуск новостей за 18:00: Подписи за отставку Степанова. Доказательства агрессии РФ

В итоговом выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 18:00 – в Раде собирают подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Мол, он не выполняет свои обязанности. Украина передает в международный морской трибунал ООН доказательства российской агрессии. Об этом на брифинге сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. Все из-за захваченных ранее моряков в Керченском проливе.

У підсумковому випуску новин на 24 каналі:

У Запоріжжі – спалах сальмонельозу, шпиталізували 12 людей. Спеціалісти проводять аналіз питної води та продуктів, оскільки всі пацієнти харчувалися в одному буфеті.

Влада Сан-Франциско пішла на кардинальні кроки, аби підтримати найбільш уразливі верстви населення на тлі стрімкого поширення COVID-19. Мерія облаштувала для них центральну площу.

У бразильській столиці місцевий художник створив мурал на огорожі міського комплексу, аби привернути увагу до небезпеки коронавірусу. До цього його спонукала смерть близьких від цієї недуги.

На Житомирщині чоловік із рушниці застрелив 7 відпочивальників, лише одному вдалося втекти. Серед загиблих є військові Нацгвардії, які повернулися із зони ООС.