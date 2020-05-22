Підсумковий випуск новин за 18:00: Підписи за відставку Степанова. Докази агресії РФ

У підсумковому випуску новин за 22 травня станом на 18:00 – у Раді збирають підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Мовляв, він не виконує свої обов'язки. Україна передає до міжнародного морського трибуналу ООН докази російської агресії. Про це на брифінгу повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба. Усе через захоплених раніше моряків у Керченській протоці.

У підсумковому випуску новин на 24 каналі:

У Запоріжжі – спалах сальмонельозу, шпиталізували 12 людей. Спеціалісти проводять аналіз питної води та продуктів, оскільки всі пацієнти харчувалися в одному буфеті.

Влада Сан-Франциско пішла на кардинальні кроки, аби підтримати найбільш уразливі верстви населення на тлі стрімкого поширення COVID-19. Мерія облаштувала для них центральну площу.

У бразильській столиці місцевий художник створив мурал на огорожі міського комплексу, аби привернути увагу до небезпеки коронавірусу. До цього його спонукала смерть близьких від цієї недуги.

На Житомирщині чоловік із рушниці застрелив 7 відпочивальників, лише одному вдалося втекти. Серед загиблих є військові Нацгвардії, які повернулися із зони ООС.