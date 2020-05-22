Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Підсумковий випуск новин за 18:00: Підписи за відставку Степанова. Докази агресії РФ

Випуск новин -

У підсумковому випуску новин за 22 травня станом на 18:00 – у Раді збирають підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Мовляв, він не виконує свої обов'язки. Україна передає до міжнародного морського трибуналу ООН докази російської агресії. Про це на брифінгу повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба. Усе через захоплених раніше моряків у Керченській протоці.

У підсумковому випуску новин на 24 каналі:

У Запоріжжі – спалах сальмонельозу, шпиталізували 12 людей. Спеціалісти проводять аналіз питної води та продуктів, оскільки всі пацієнти харчувалися в одному буфеті.

Влада Сан-Франциско пішла на кардинальні кроки, аби підтримати найбільш уразливі верстви населення на тлі стрімкого поширення COVID-19. Мерія облаштувала для них центральну площу.

У бразильській столиці місцевий художник створив мурал на огорожі міського комплексу, аби привернути увагу до небезпеки коронавірусу. До цього його спонукала смерть близьких від цієї недуги.

На Житомирщині чоловік із рушниці застрелив 7 відпочивальників, лише одному вдалося втекти. Серед загиблих є військові Нацгвардії, які повернулися із зони ООС. 

 

Автор: Ірина Буртик
Теги: Верховна Рада Максим Степанов Новини України Україна – Росія Випуск новин
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Авіакатастрофа у Пакистані: небезпечний напрямок та старі літаки
сьогодні , 18:53 Авіакатастрофа у Пакистані: небезпечний напрямок та старі літаки
Анатолій Максимов
"Дірка від бублика": кому вигідний злив плівок Порошенка і що з ним не так
сьогодні , 18:25 "Дірка від бублика": кому вигідний злив плівок Порошенка і що з ним не так
Світлана Попова
5D електрокаміни: як працюють, які бувають та в чому їх особливість
сьогодні , 13:27 5D електрокаміни: як працюють, які бувають та в чому їх особливість
Марта Пономаренко