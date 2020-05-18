Итоговый выпуск новостей за 18:00: Работа общественного транспорта. Новая рабочая группа

В итоговом выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 18:00 – общественный транспорт заработает, но не по всей стране одновременно. Все будет зависеть от ситуации с заболеванием в областях. В Офисе Президента создадут рабочую группу для решения проблем крымских татар. С такой инициативой выступил Владимир Зеленский.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Потерпевший, а не подозреваемый – так завершился сегодняшний поход активиста Сергея Стерненко на допрос в СБУ. Накануне сообщали, что его привлекут к ответственности за убийство.

За сутки в Украине обнаружили 325 новых больных коронавирусом.

В Харькове на акцию протеста вышли работники скорой. Несколько десятков водителей, фельдшеров и медсестер возмущены отсутствием выплат за работу с больными COVID-19.