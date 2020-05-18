Итоговый выпуск новостей за 18:00: Работа общественного транспорта. Новая рабочая группа
В итоговом выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 18:00 – общественный транспорт заработает, но не по всей стране одновременно. Все будет зависеть от ситуации с заболеванием в областях. В Офисе Президента создадут рабочую группу для решения проблем крымских татар. С такой инициативой выступил Владимир Зеленский.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
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