Підсумковий випуск новин за 18:00: Робота громадського транспорту. Нова робоча група

У підсумковому випуску новин за 18 травня станом на 18:00 – громадський транспорт запрацює, але не по всій країні одночасно. Все залежитиме від ситуації із захворюванням в областях. В Офісі Президента створять робочу групу для вирішення проблем кримських татар. З такою ініціативою виступив Володимир Зеленський.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Потерпілий, а не підозрюваний – так завершився сьогоднішній похід активіста Сергія Стерненка на допит в СБУ. Напередодні повідомляли, що його притягатимуть до відповідальності за вбивство.

За добу в Україні виявили 325 нових хворих на коронавірус.

У Харкові на акцію протесту вийшли працівники швидкої. Кілька десятків водіїв, фельдшерів і медсестер обурені відсутністю виплат за роботу із хворими на COVID-19.