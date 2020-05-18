Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ

Підсумковий випуск новин за 18:00: Робота громадського транспорту. Нова робоча група

Випуск новин - Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 18 травня станом на 18:00 – громадський транспорт запрацює, але не по всій країні одночасно. Все залежитиме від ситуації із захворюванням в областях. В Офісі Президента створять робочу групу для вирішення проблем кримських татар. З такою ініціативою виступив Володимир Зеленський.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Потерпілий, а не підозрюваний – так завершився сьогоднішній похід активіста Сергія Стерненка на допит в СБУ. Напередодні повідомляли, що його притягатимуть до відповідальності за вбивство.

За добу в Україні виявили 325 нових хворих на коронавірус.

У Харкові на акцію протесту вийшли працівники швидкої. Кілька десятків водіїв, фельдшерів і медсестер обурені відсутністю виплат за роботу із хворими на COVID-19.

Теги: Випуск новин Новини України Транспорт
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Трагедія кримськотатарського народу триває й сьогодні
сьогодні , 19:35 Трагедія кримськотатарського народу триває й сьогодні
Мирослава Барчук
Новини про коронавірус 18 травня: нові рекомендації МОЗ і висока смертність у Швеції
сьогодні , 18:51 Новини про коронавірус 18 травня: нові рекомендації МОЗ і висока смертність у Швеції
Вероніка Климська
Mazda CX-30: нова модель, нові технології
сьогодні , 11:30 Mazda CX-30: нова модель, нові технології