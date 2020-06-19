В итоговом выпуске новостей за 19 июня по состоянию на 18:00 – в Хмельницком суд оштрафовал всех, кто кафейничал с Владимиром Зеленским, кроме самого Зеленского. Ведь он имеет президентский иммунитет. Российские наемники на Донбассе сегодня 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Также в выпуске новостей на канале 24:

Вспышка коронавируса на станции скорой помощи в Виннице. Коронавирусом там заболело 76 работников, и это почти 40% от всего состава скорой.

В Украине представили новую политическую силу, в состав которой входят 6 городских голов.

В центре Днепра преступник с пистолетом похитил 4 миллиона гривен. Это произошло сегодня днем.