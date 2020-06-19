У підсумковому випуску новин за 19 червня станом на 18:00 – у Хмельницькому суд оштрафував всіх, хто кавував із Володимиром Зеленським, окрім самого Зеленського. Адже він має президентський імунітет. Російські найманці на Донбасі сьогодні 5 разів порушили режим припинення вогню.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Спалах коронавірусу на станції швидкої допомоги у Вінниці. На коронавірус там захворіло 76 працівників, і це майже 40% від усього складу швидкої.

В Україні представили нову політичну силу, до складу якої входять 6 міських голів.

У центрі Дніпра злочинець з пістолетом викрав 4 мільйони гривень. Це сталось сьогодні вдень.