В итоговом выпуске новостей за 30 июня по состоянию на 18:00 – Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19. Как сообщили в ОП, у жены Зеленского двусторонняя пневмония, и сейчас она находится в стационарном отделении киевской больницы. Евросоюз продлил экономические санкции против России за агрессию в Украине еще на полгода – до 31 января 2021 года.

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В Украине за сутки выявили 706 новых случаев COVID-19. 12 человек умерли от осложнений, выздоровели 88 человек.

В центре Киева митинговали члены профсоюзов, 400 людей настаивают на увольнении с должности Галины Третьяковой. Мол, глава комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов позволила себе лишнее. По мнению протестующих, высказывания "малообеспеченные семьи рожают детей низкого качества" являются недопустимыми.

Акции против нового главы минобразования Сергея Шкарлета прошли в Киеве, Ивано-Франковске, Чернигове, Львове и Черновцах. Активисты выражали свое несогласие с тем, что к власти возвращаются люди Януковича.

Делегация евродепутатов от Франции посетит аннексированный Крым. Во время трехдневного визита они планируют поехать на избирательные участки в оккупированных Ялте и Симферополе.

Италия помогает Украине в преодолении последствий наводнения на Западе. Во львовский аэропорт доставили специальный груз: аварийно-спасательное оборудование, помпы для откачки воды, спасательные жилеты, пожарные рукава.

Гроза и дожди накрыли Польшу. В результате ливней в Варшаве подтоплены улицы, дома, гаражи и правительственные учреждения.

На Черниговщине проводят испытания усовершенствованного Ми-2 – это отечественная модернизированная версия ударного вертолета.