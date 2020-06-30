У підсумковому випуску новин за 30 червня станом на 18:00 – Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19. Як повідомили в ОП, у дружина Зеленського двобічна пневмонія і нині вона перебуває у стаціонарному відділенні київської лікарні. Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії через агресію в Україні ще на пів року – до 31 січня 2021 року.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Україні за добу виявили 706 нових випадків COVID-19. 12 людей померли від ускладнень, одужали 88 людей.

В центрі Києва мітингували члени профспілок, 400 людей наполягають на звільнені з посади Галини Третьякової. Мовляв, голова комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів дозволила собі зайвого. На думку протестувальників, вислови "малозабезпечені родини народжують дітей низької якості" є неприпустимими.

Акції проти нового очільника міносвіти Сергія Шкарлета відбулися в Києві, Івано-Франківську, Чернігові, Львові та Чернівцях. Активісти виражали свою незгоду із тим, що до влади повертаються люди Януковича.

Делегація євродепутатів від Франції відвідає анексований Крим. Під час триденного візиту вони планують поїхати на виборчі дільниці в окупованих Ялті та Сімферополі.

Італія допомагає Україні у подоланні наслідків повені на Заході. До Львівського аеропорту доправили спеціальний вантаж: аварійно-рятувальне обладнання, помпи для відкачування води, рятувальні жилети, пожежні рукава.

Гроза та дощі накрили Польщу. Внаслідок злив у Варшаві підтоплені вулиці, будинки, гаражі та урядові установи.

На Чернігівщині проводять випробування вдосконаленого Мі-2 – це вітчизняна модернізована версія ударного вертольоту.