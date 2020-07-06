В итоговом выпуске новостей за 3 июля по состоянию на 18:00 – Дания разрешила достроить "Северный поток-2". Энергетическое агентство страны дало российскому концерну разрешение на использование трубоукладчиков с якорным позиционированием. С начала суток один военный в результате вражеского обстрела получил боевое травмирование на Донбассе. Его оперативно эвакуировали и оказали медицинскую помощь.

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Киеву и еще двум областям позволили смягчить карантин. Согласно данным Министерства здравоохранения столица, Львовская и Черновицкая области соответствуют показателям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Две украинки попали в ДТП в Польше. Всего в аварии травмы получили 14 человек.

В Киев прибыл первый контейнерный поезд из китайского Уханя. Привез продукцию легкой промышленности.

Одной из украинок, задержанных в Афинах, разрешили въезд в Грецию. Анна Левковская должна была бы пересесть на другой рейс, чтобы попасть во Францию на обучение.