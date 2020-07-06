У підсумковому випуску новин за 3 липня станом на 18:00 – Данія дозволила добудувати "Північний потік-2". Енергетичне агентство країни надало російському концерну дозвіл на використання трубоукладальників з якірним позиціонуванням. З початку доби один військовий внаслідок ворожого обстрілу зазнав бойового травмування на Донбасі. Його оперативно евакуювали до шпиталю та надали медичну допомогу.

Також у випуску новин на 24 каналі: Києву та ще двом областям дозволили пом'якшити карантин. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я столиця, Львівська та Чернівецька області відповідають показникам для послаблення протиепідемічних заходів. Дві українки потрапили в ДТП в Польщі. Загалом в аварії травми дістали 14 людей. До Києва прибув перший контейнерний потяг із китайського Уханю. Привіз продукцію легкої промисловості. Одній з українок, затриманих у Афінах, дозволили в'їзд у Грецію. Анна Левківська мала б пересісти на інший рейс, аби потрапити до Франції на навчання.