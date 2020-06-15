В итоговом выпуске новостей за 15 июня по состоянию на 18:00 – Верховный суд Украины приступил к рассмотрению иска семьи Суркисов против "Приватбанка". Все предыдущие инстанции принимали решения в пользу олигархов. В Черногории впервые за полтора месяца после преодоления эпидемии COVID-19 зарегистрировали больного коронавирусом. Перед этим мужчина ездил в соседнюю Боснию и Герцеговину.

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Юлия Тимошенко поддержит Олега Ляшко на выборах в Верховную Раду осенью. Он будет баллотироваться в 208 округе на Черниговщине. Об этом она заявила 15 июня в парламенте.

С сегодняшнего дня в Украине возобновляется международное авиасообщение. Украинцы могут летать в Албанию, США и Великобританию. На днях воздушное пространство откроют Турция, Кипр, Грузия, Черногория.

Высший антикоррупционный суд приговорил депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к 5 годам лишения свободы. И даже обязал конфисковать часть его имущества.