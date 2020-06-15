У випуску новин за 15 червня станом на 18:00 – Верховний суд України приступив до розгляду позову родини Суркісів проти "Приватбанку". Усі попередні інстанції ухвалювали рішення на користь олігархів. У Чорногорії вперше за півтора місяця після подоланння епідемії COVID-19 зареєстрували хворого на коронавірус. За словами чиновників, перед цим чоловік їздив до сусідньої Боснії і Герцеговини.

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Від сьогодні в Україні відновлюється міжнародне авіасполучення. Українці можуть літати до Албанії, США і Британії. Днями повітряний простір відкриють Туреччина, Кіпр, Грузія, Чорногорія.

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