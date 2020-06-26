В итоговом выпуске новостей за 26 июня по состоянию на 18:00 – на внеочередном съезде партии "Голос" Святослава Вакарчука лишили депутатских полномочий. По словам политика, он останется членом партии, пока будет приносить ей пользу. Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе: ранили украинского военного. Его оперативно доставили в госпиталь и оказали помощь.

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