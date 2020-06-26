У підсумковому випуску новин за 26 червня станом на 18:00 – на позачерговому з'їзді партії "Голос" Святослава Вакарчука позбавили депутатських повноважень. За словами політика, він залишиться членом партії, доки приноситиме їй користь. Російські найманці 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі: поранили українського військового. Його оперативно доправили до шпиталю на надали допомогу.

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Колишній нардеп Сергій Лещенко оприлюднив документи, за якими нібито виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець ухвалила низку рішень на користь олігарха Ріната Ахметова.

У М'янмі відсвяткували Міжнародний день боротьби з наркоманією. У тамтешньому місті Янгон спалили шкідливих речовин – опію, героїну, марихуани та метамфетаміну – на суму 839 мільйонів доларів.

Спалах коронавірусу COVID-19 зафіксували на речовому ринку "Троєщина", що в Києві. Про це на щоденній пресконференції повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

У конгресі США зареєстрували законопроєкт, що розширює санкції проти газопроводу "Північний потік-2", який будує Росія зі своєї території в Німеччину в обхід Україні.