В итоговом выпуске новостей за 14 июля по состоянию на 18:00 – Юлия Тимошенко и Вадим Новинский внесли в Верховную Раду постановления об отмене голосования за законопроект об игорном бизнесе. Суд арестовал водителя Антона Желепу, который в воскресенье устроил смертельное ДТП в Козине.

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