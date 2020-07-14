У підсумковому випуску новин за 14 липня станом на 18:00 – Юлія Тимошенко та Вадим Новинський внесли до Верховної Ради постанови про скасування голосування за законопроєкт про гральний бізнес. Суд арештував водія Антона Желепу, який у неділю влаштував смертельну ДТП у Козині.

Також у випуску новин на 24 каналі: Ресторан "Велюр" кандидата в мери Києва Миколи Тищенка знову опинився в центрі скандалу. Традиційного паломництва хасидів в Умані цьогоріч не буде. У Бердянську колишній учасник АТО стріляв по дітях, що грались на майданчику.