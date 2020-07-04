В итоговом выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 21:00 – "200 дней лжи" – под таким лозунгом прошла всеукраинская акция поддержки подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета. В Бресте на День независимости страны прошла демонстрация против политических преследований режима Александра Лукашенко.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Одессе водитель маршрутки протаранил 4 припаркованные на обочине машины. Президент Владимир Зеленский отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о требовании РФ к Украине представить закон об "особом статусе Донбасса" заявил, что Россия от Украины ничего не может требовать. В Англии существенно смягчили карантинные ограничения.