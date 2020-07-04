Итоговый выпуск новостей за 21:00: Акция "200 дней лжи" в Киеве. Протесты в Беларуси
В итоговом выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 21:00 – "200 дней лжи" – под таким лозунгом прошла всеукраинская акция поддержки подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета. В Бресте на День независимости страны прошла демонстрация против политических преследований режима Александра Лукашенко.
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