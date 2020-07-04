У підсумковому випуску новин за 4 липня станом на 21:00 – "200 днів брехні" – під таким гаслом пройшла всеукраїнська акція підтримки підозрюваних у справі вбивства Павла Шеремета. У Бресті на День незалежності країни пройшла демонстрація проти політичних переслідувань режиму Олександра Лукашенка.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Одесі водій маршрутки протаранив 4 припарковані на узбіччі машини. Президент Володимир Зеленський відповідаючи на питання, чи відповідає дійсності інформація про вимогу РФ до України представити закон про "особливий статус Донбасу" заявив, що Росія від України нічого не може вимагати. В Англії суттєво пом'якшили карантинні обмеження.