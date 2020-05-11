Итоговый выпуск новостей за 21:00: Безработица во время карантина. Смерть украинца в Нидерландах
В итоговом выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 21:00 – в мае, за время карантина, на учет стали еще 140 тысяч безработных украинцев. Такие данные Госслужбы занятости обнародовал премьер Денис Шмыгаль во время селекторного совещания в ОП. В Нидерландах нашли мертвой 39-летнюю украинку. Она работала на круизном лайнере Regal Princess.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
Жителей Сумщины массово будут проверять на COVID-19.
В Черкасской области уменьшилось количество больных коронавирусом.
Пророссийские наемники обстреляли дом мирных жителей в Авдеевке.
У берегов Мексики погиб украинский моряк.
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