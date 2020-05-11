Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Безработица во время карантина. Смерть украинца в Нидерландах

Выпуск новостей - Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 21:00 – в мае, за время карантина, на учет стали еще 140 тысяч безработных украинцев. Такие данные Госслужбы занятости обнародовал премьер Денис Шмыгаль во время селекторного совещания в ОП. В Нидерландах нашли мертвой 39-летнюю украинку. Она работала на круизном лайнере Regal Princess.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Жителей Сумщины массово будут проверять на COVID-19.

В Черкасской области уменьшилось количество больных коронавирусом.

Пророссийские наемники обстреляли дом мирных жителей в Авдеевке.

У берегов Мексики погиб украинский моряк.

Автор: Марина Васильева
Теги: Новости Украины Безработица Нидерланды Выпуск новостей
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Беспилотники армии РФ работают на Донбассе: резонансное расследование
сегодня , 17:30 Беспилотники армии РФ работают на Донбассе: резонансное расследование
Михайло Макарук
Время принимать ответственные решения, или Пандемия возможностей
сегодня , 16:00 Время принимать ответственные решения, или Пандемия возможностей
Мирослав Маринович
Стресс уничтожает знания: как обмануть мозг и вспомнить выученное
сегодня , 12:00 Стресс уничтожает знания: как обмануть мозг и вспомнить выученное
Наталія Кадя