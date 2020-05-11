Итоговый выпуск новостей за 21:00: Безработица во время карантина. Смерть украинца в Нидерландах

В итоговом выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 21:00 – в мае, за время карантина, на учет стали еще 140 тысяч безработных украинцев. Такие данные Госслужбы занятости обнародовал премьер Денис Шмыгаль во время селекторного совещания в ОП. В Нидерландах нашли мертвой 39-летнюю украинку. Она работала на круизном лайнере Regal Princess.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Жителей Сумщины массово будут проверять на COVID-19. В Черкасской области уменьшилось количество больных коронавирусом. Пророссийские наемники обстреляли дом мирных жителей в Авдеевке. У берегов Мексики погиб украинский моряк.