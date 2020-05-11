Підсумковий випуск новин за 21:00: Безробіття під час карантину. Смерть українки у Нідерландах
У підсумковому випуску новин за 11 травня станом на 21:00 – у травні, за час карантину, на облік стали ще 140 тисяч безробітних українців. Такі дані Держцентру зайнятості оприлюднив прем'єр Денис Шмигаль під час селекторної наради в ОП. У Нідерландах знайшли мертвою 39-річну українку. Вона працювала на круїзному лайнері Regal Princess.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Жителів Сумщини масово перевірятимуть на COVID-19.
У Черкаській області зменшилась кількість хворих на коронавірус.
Проросійські найманці обстріляли будинок мирних мешканців в Авдіївці.
Біля берегів Мексики загинув українский моряк.
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