Підсумковий випуск новин за 21:00: Безробіття під час карантину. Смерть українки у Нідерландах

У підсумковому випуску новин за 11 травня станом на 21:00 – у травні, за час карантину, на облік стали ще 140 тисяч безробітних українців. Такі дані Держцентру зайнятості оприлюднив прем'єр Денис Шмигаль під час селекторної наради в ОП. У Нідерландах знайшли мертвою 39-річну українку. Вона працювала на круїзному лайнері Regal Princess.

Також у випуску новин на 24 каналі: Жителів Сумщини масово перевірятимуть на COVID-19. У Черкаській області зменшилась кількість хворих на коронавірус. Проросійські найманці обстріляли будинок мирних мешканців в Авдіївці. Біля берегів Мексики загинув українский моряк.