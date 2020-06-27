Итоговый выпуск новостей за 21:00: COVID-19 у министра после парада в Москве. Собачий день в МИД
В итоговом выпуске новостей за 27 июня по состоянию на 21:00 – у министра обороны Сербии обнаружили опасный недуг после того, как он вернулся из Москвы. С собственными любимцами на работу пришли глава ведомства Дмитрий Кулеба, несколько его подчиненных и советников, а также послы Украины в Узбекистане и Грузии.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Друга хвиля COVID-19 може бути ще небезпечнішою за першу - попереджають у Всесвітній організації охорони здоров'я.
Артилерійські системи та міномети 120-ого калібру застосували окупанти в районі Кримського на Луганщині. Крім того, ворог активно використовує снайперів та облаштовує свої позиції.
Кремль платив талібам за вбивство американських солдатів в Афганістані.