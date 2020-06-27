У підсумковому випуску новин за 27 червня станом на 21:00 – у міністра оборони Сербії виявили небезпечний недуг після того, як він повернувся з Москви. Із власними улюбленцями на роботу прийшли очільник відомства Дмитро Кулеба, кілька його підлеглих та радників, а також посли України в Узбекистані та Грузії.

Також у випуску новин на 24 каналі: Друга хвиля COVID-19 може бути ще небезпечнішою за першу - попереджають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Артилерійські системи та міномети 120-ого калібру застосували окупанти в районі Кримського на Луганщині. Крім того, ворог активно використовує снайперів та облаштовує свої позиції. Кремль платив талібам за вбивство американських солдатів в Афганістані.