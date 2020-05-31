В итоговом выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 19:00 – 1 июня в Украину возвращаются "письма счастья". Пока что в Киеве и области заработает автоматическая видеофиксация нарушений на дорогах. Иран решил не отправлять в Украину бортовые самописцы пассажирского самолета МАУ. Об этом сообщило Иранское информационное агентство.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Місто Вараш, на Рівненщині, повертається на карантин. Про це повідомив міський голова Сергій Анощенко на своїй сторінці у Facebook.

Незабаром у спільному проєкті "24 каналу" та благодійного фонду "Рідні" можна буде побачити 10 унікальних історій усиновлення.

Сутички на українсько-угорському кордоні, що на Закарпатті. Водії-перевізники на кілька годин заблокували рух через контрольно-пропускний пункт Тиса.