У підсумковому випуску новин за 31 травня станом на 19:00 – від 1 червня в Україну повертаються "листи щастя". Поки що в Києві та області запрацює автоматична відеофіксація порушень на дорогах. Іран вирішив не відправляти в Україну бортові самописці пасажирського літака МАУ. Про це повідомило Іранське інформаційне агентство.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Місто Вараш, на Рівненщині, повертається на карантин. Про це повідомив міський голова Сергій Анощенко на своїй сторінці у Facebook.

Незабаром у спільному проєкті "24 каналу" та благодійного фонду "Рідні" можна буде побачити 10 унікальних історій усиновлення.

Сутички на українсько-угорському кордоні, що на Закарпатті. Водії-перевізники на кілька годин заблокували рух через контрольно-пропускний пункт Тиса.