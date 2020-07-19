В итоговом выпуске новостей от 19 июля по состоянию на 21:00 – на трассе Киев – Чоп произошло ДТП. Столкнулись легковушка Mazda и грузовик, в результате чего погибли три человека. Среди погибших – 56-летний футбольный тренер Виктор Ряшко. Первые две попытки поднять танкер "Делфи", который уже полгода как сел на мель, оказались безуспешными. Для третьей попытки судно решили облегчить.

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