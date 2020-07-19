У підсумковому випуску новин за 19 липня станом на 21:00 – на трасі Київ – Чоп сталося ДТП. Зіштовхнулися легковик Mazda та вантажівка, внаслідок чого загинуло троє людей. Серед загиблих – 56-річний футбольний тренер Віктор Ряшко. Перші, дві спроби підняти танкер "Делфі", який уже півроку як сів на мілину, виявилися безуспішними. Для третьої спроби судно вирішили полегшити.

Також у випуску новин на 24 каналі: Одним із найрозшукуваніших злочинців світу знайшли у Білорусі. Австрійця Яна Марсалека шукають через аферу на 2 мільярди євро. Ізраїль протестує проти повернення карантину. Чергову демонстрацію у Тель-Авіві поліція розігнала водометами. До курортного села на Миколаївщині їхати поки не рекомендують. Там COVID-19 підтвердили у співробітників одного з кафе села Рибаківка.