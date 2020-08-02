В итоговом выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 21:00 – вакцина против COVID-19 поступит в Украину весной 2021 года. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. По его словам, Украине поступило коммерческое предложение от Китая по поставкам вакцины. За неделю перемирия российские наемники устроили не менее 14 провокаций.

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