У підсумковому випуску новин за 2 серпня станом на 21:00 – вакцина проти COVID-19 надійде до України навесні 2021 року. Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. За його словами, Україні надійшла комерційна пропозиція від Китаю щодо постачання вакцини. За тиждень перемир'я російські найманці влаштували щонайменше 14 провокацій.

Також у випуску новин на 24 каналі: Кравчук пропонує залучити у переговори щодо Донбасу США. На Тернопільщині мали добудувати стару школу до нового навчального року. Натомість подвір'я навчального закладу перетворили на будмайданчик. В австралійському штаті Вікторія запровадили комендантську годину. Все через стрімке поширення COVID-19. 8 тисяч людей евакуюють у Каліфорнії. Все через природні пожежі, які охопили південь штату.