В итоговом выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 21:00 – после взрыва в Бейруте люди вышли на антиправительственные протесты. Демонстранты считают власть некомпетентной и коррумпированной. Новый антирекорд заболевания коронавирусом зафиксировали в Украине – 1489 новых инфицированных в сутки.

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Посол России в Беларуси заявил, что 33 иностранцев, которые готовили провокации и которых задержано в Беларуси, выгодно третьей стране.

Сегодня мир вспоминает годовщину вторжения кремлевских войск в Южную Осетию. 12 лет назад спор между официальным Тбилиси и частью страны, которая стремилась к независимости, перестал быть внутренним.

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