У підсумковому випуску новин за 8 серпня станом на 21:00 – після вибуху в Бейруті люди вийшли на антиурядові протести. Демонстранти вважають владу некомпетентною та корумпованою. Новий антирекорду захворювання на коронавірус зафіксували в Україні – 1 489 нових інфікованих за добу.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Посол Росії в Білорусі заявив, що 33 іноземців, які готували провокації і яких затримали в Білорусі, вигідно третій країні.

Сьогодні світ згадує річницю вторгнення кремлівських військ до Південної Осетії. 12 років тому спір між офіційним Тбілісі та частиною країни, яка прагнула незалежності, перестав бути внутрішнім.

На Луганщину коронавірус привезли з Росії – з 6 людей у яких зафіксували коронавірус за минулу добу, двоє нещодавно повернулись з країни-агресора.

В Україні 301 військовослужбовець нині хворіє на коронавірус. В армії зафіксували 21 новий випадок за добу