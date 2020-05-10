Итоговый выпуск новостей за 21:00: Международные авиакомпании снова в Украине. Пароли украинцев

В итоговом выпуске новостей за 21:00 – три международные авиакомпании снова будут летать в Украину. Уже с конца мая – Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa планируют возобновить полеты по направлению в "Борисполь" и аэропорт "Киев". У каждого восьмого украинца один пароль для входа во все интернет-аккаунты.

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Два месяца на карантине дают о себе знать не только укранцам, но и жителям ЕС. Уставшие от ограничений и доходов, которые почти на нуле, все больше европейцев выходят на протесты.

В МИД подтвердили, украинца с судна у берегов экваториальной Гвинеи похитили пираты.