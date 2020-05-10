Підсумковий випуск новин за 21:00: Міжнародні авіакомпанії знову в Україні. Паролі українців

У підсумковому випуску новин за 21:00 – три міжнародні авіакомпанії знову літатимуть до України. Вже з кінця травня – Czech Airlines, Wizz Аir та Lufthansa планують відновити польоти в напрямку до "Борисполя" та аеропорту "Київ". У кожного восьмого українця один пароль для входу в усі інтернет-акаунти.

Також у випуску новин на 24 каналі: У російському місті Вязьма в Смоленській області в ДТП загинув українець. Ще 3 наших співгромадян дістали ушкодження різного ступеня тяжкості. Два місяці на карантині даються в знаки не тільки для українців, а й для жителів ЄС. Стомленні обмеженнями та прибутками, які майже на нулі, все більше європейців виходить на протести. В МЗС підтвердили, українця з судна поблизу берегів екваторіальної Гвінеї викрали пірати.