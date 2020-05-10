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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Міжнародні авіакомпанії знову в Україні. Паролі українців

Випуск новин - Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 21:00 – три міжнародні авіакомпанії знову літатимуть до України. Вже з кінця травня – Czech Airlines, Wizz Аir та Lufthansa планують відновити польоти в напрямку до "Борисполя" та аеропорту "Київ". У кожного восьмого українця один пароль для входу в усі інтернет-акаунти.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У російському місті Вязьма в Смоленській області в ДТП загинув українець. Ще 3 наших співгромадян дістали ушкодження різного ступеня тяжкості.

Два місяці на карантині даються в знаки не тільки для українців, а й для жителів ЄС. Стомленні обмеженнями та прибутками, які майже на нулі, все більше європейців виходить на протести.

В МЗС підтвердили, українця з судна поблизу берегів екваторіальної Гвінеї викрали пірати.

Теги: авіація Випуск новин
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