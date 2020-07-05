В итоговом выпуске новостей за 5 июля по состоянию на 21:00 – в Украине обнаружено 923 новых случая коронавируса за сутки. 22 украинца умерли, 221 – выздоровел. Больше всего зараженных Львовщине – там 138 новых случаев. Изменить конституцию и предоставить особый статус ОРДЛО. Такие заявления прозвучали со стороны Москвы после завершения встречи политических советников лидеров нормандской четверки.

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