У підсумковому випуску новин за 5 липня станом на 21:00 – в Україні зареєстрували 923 нових випадків коронавірусу за добу. 22 українці померли, 221 – одужали. Найбільше заражених на Львівщині – там 138 нових випадків. Змінити конституцію та надати особливий статус ОРДЛО. Такі заяви пролунали з боку Москви після завершення зустрічі політичних радників лідерів нормандської четвірки у Берліні.

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