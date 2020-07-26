В итоговом выпуске новостей за 26 июля по состоянию на 21:00 – в Зайцеве на Донетчине горят дома местных жителей. Все из-за пророссийских боевиков, которые накануне обстреляли поле с сухой травой неподалеку от позиций украинских армейцев. Северная Корея признала первый случай заражения COVID-19 в стране. Власти заявляют, что его завез мужчина, вернувшийся в страну 19 июля.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор. Президент России якобы поддержал договоренность – не стрелять с первой минуты 27 июля на Донбассе. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что, несмотря на перемирие, армейцы будут давать отпор противнику в случае нарушения договоренностей. В Черкасской области жители села Ивковцы самостоятельно латают ямы на дороге, которые оставили ремонтные бригады. В Кирилловке Запорожской области городские пляжи заполнены до отказа. Местные жители в соцсетях пишут, что курортный городок наводнили туристы. Такого, говорят, не было уже много лет.