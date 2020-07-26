У підсумковому випуску новин за 26 липня станом на 21:00 – у Зайцевому на Донеччині горять будинки місцевих жителів. Все через проросійських бойовиків, які напередодні обстріляли поле з сухою травою неподалік позицій українських армійців. Північна Корея визнала перший випадок зараження COVID-19 в країні. Влада заявляє, що його завіз чоловік, який повернувся до країни 19 липня.

Також у випуску новин на 24 каналі: Володимир Зеленський та Володимир Путін провели телефонну розмову. Президент Росії начебто підтримав домовленість – не стріляти з першої хвилини 27 липня на Донбасі. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наголосив, що попри перемир'я, армійці будуть давати відсіч противнику в разі порушення домовленостей. На Черкащині жителі села Івківці самотужки латають ями на дорозі, які лишили ремонтні бригади. В Кирилівці Запорізької області міські пляжі заповнені вщент. Місцеві жителі у соцмережах пишуть, що курортне містечко заполонили туристи. Такого, зазначають, не було вже багато років.