В итоговом выпуске новостей за 13 июня по состоянию на 21:00 – украинцы с 15 июня смогут летать за границу. Информационные анкеты и проверка температуры: аэропорт "Борисполь" обнародовал правила для пассажиров на время карантина. 6 миллионов долларов наличными пытались дать руководителям САП и НАБУ, чтобы те закрыли дело против владельца компании Burisma, экс-министра экологии Николая Злочевского.

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