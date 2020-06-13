У підсумковому випуску новин за 13 червня станом на 21:00 – українці з 15 червня зможуть літати за кордон. Інформаційні анкети та перевірка температури: аеропорт "Бориспіль" оприлюднив правила для пасажирів на час карантину. 6 мільйонів доларів готівкою намагались дати керівникам САП і НАБУ, щоб ті закрили справу проти власника компанії Burisma, ексміністра екології Миколи Злочевського.

Також у випуску новин на 24 каналі: Новий антирекорд в Україні – за останню добу зафіксували 753 нові випадки зараження на коронавірус. Попри значну кількість зараження уряд вирішив не повертатися до жорсткого карантину. Від 34 до 170 тисяч гривень може заплатити Володимир Зеленський за порушення правил карантину. Протоколи щодо президента, глави ОП Андрія Єрмака і його заступника Сергія Трофімова надійшли до Хмельницького міського суду. Маріуполь святкує 6 річницю звільнення від російського окупанта. За минулу добу російські найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Один армієць отримав поранення.