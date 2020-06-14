В итоговом выпуске новостей за 21:00 – стало известно имя бойца, который погиб накануне на Донбассе от минно-взрывной травмы несовместимой с жизнью. Это прапорщик 30-й механизированной бригады Леонид Добрянский с позывным "Старый". В США люди сожгли один из ресторанов фастфуда в Атланте. Возле него накануне полицейские застрелили афроамериканца, который оказал сопротивление во время задержания.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Уже неделю в Украине держится высокий уровень заражения COVID-19. За прошедшие сутки подтвердили 648 новых случаев. В Китае новая вспышка COVID-19. В стране зафиксировали 57 случаев коронавирусной болезни, что является наибольшим суточным показателем за последние 2 месяца. В Украине почтили память 49 погибших членов экипажа ИЛ-76, сбитого над Луганским аэропортом. В Карпатах молния убила 26-летнего туриста. На Львовщине, в селе Пидгирци, также от удара молнии скончался 16-летний парень, который пас скот в поле.