У підсумковому випуску новин за 21:00 – стало відомо ім'я бійця, який загинув напередодні на Донбасі від мінно-вибухової травми несумісної з життям. Це прапорщик 30-ї механізованої бригади Леонід Добрянський з позивним "Старий". У США люди спалили один з ресторанів фастфуду у Атланті. Біля нього напередодні поліцейські застрелили афроамериканця, який чинив опір під час затримання.

Також у випуску новин на 24 каналі: Вже тиждень в Україні тримається високий рівень зараження COVID-19. За минулу добу підтвердили 648 нових випадків. У Китаї новий спалах COVID-19. В країні зафіксували 57 випадків коронавірусної хвороби, що є найбільшим добовим показником за останні 2 місяці. В Україні вшанували пам'ять 49 загиблих членів екіпажу ІЛ-76, збитого над Луганським аеропортом. У Карпатах блискавка вбила 26-річного туриста. На Львівщині, у селі Підгірці, також від удару блискавки помер 16-річний хлопець, що випасав худобу в полі.