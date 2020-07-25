В итоговом выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 21:00 – жители Хабаровского края третьи выходные подряд митингуют, потому что возмущены отстранением от должности губернатора Сергея Фургала. В порт Одессы вошли пять кораблей НАТО. Они участвуют в ежегодных многонациональных учениях See Breaz.

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Заседание Верховной Рады позади, поэтому депутаты с чистой совестью ушли в отпуск. Немало политиков при этом планируют посвятить время агитации, ведь на носу местные выборы.

Вена обнародовала новый перечень из 32 стран, для граждан которых въезд на австрийскую территорию запрещен. Они касаются и украинцев.

Последняя попытка судовладельца поднять танкер "Делфи" провалилась. Как написал глава Одесской облгосадминистрации, буксиры оказались технически неспособными вернуть судно на ровный киль.