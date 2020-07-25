У підсумковому випуску новин за 25 липня станом на 21:00 – жителі Хабаровського краю треті вихідні поспіль мітингують, бо обурені відстороненням від посади губернатора Сергія Фургала. До порту Одеси увійшли п'ять кораблів НАТО. Вони беруть участь в щорічних багатонаціональних навчаннях See Breaz.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Засідання Верховної Ради позаду, тож депутати з чистою совістю пішли у відпустку. Чимало політиків при цьому планують присвятити час агітації, адже на носі місцеві вибори.

Відень оприлюднив новий перелік з 32 країн, для громадян яких в'їзд на австрійську територію заборонений. Вони стосуються й українців.

Остання спроба судновласника підняти танкер "Делфі" провалилась. Як написав голова Одеської облдержадміністрації, буксири виявилися технічно неспроможними повернути судно на рівний кіль.