В итоговом выпуске новостей от 1 августа по состоянию на 21:00 – в Службе внешней разведки Украины не исключают вероятную масштабную военную операцию российских сил, для захвата новых украинских территорий. После реинтеграции Донбасса, регион не получит права налагать вето на общенациональные решения. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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