У підсумковому випуску новин за 1 серпня станом на 21:00 – у Службі зовнішньої розвідки України не відкидають ймовірну масштабну військову операцію російських сил, для захоплення нових українських територій. Після реінтеграції Донбасу, регіон не матиме права накладати вето на загальнонаціональні рішення. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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