Итоговый выпуск новостей за 21:00: Степанов о надбавках медикам. Мощные обстрелы на Донбассе

В итоговом выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 21:00 – 14 регионов выплатили надбавки медикам за работу с пациентами, больными COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом. Однако в ряде областей все еще есть проблемы. Боевики выпустили 30 мин на позиции у Новгородского. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Також у випуску новин на 24 каналі: На Житомирщині коронавірус підтвердили у трьох працівниць Укрпошти. У Львові поховали загиблого на Донбасі десантника Андрія Супрігана. Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл на окупованій території. У Росії українців підозрюють у занесенні фото нацистів до "Безсмертного полку".