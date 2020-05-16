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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Степанов о надбавках медикам. Мощные обстрелы на Донбассе

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В итоговом выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 21:00 – 14 регионов выплатили надбавки медикам за работу с пациентами, больными COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом. Однако в ряде областей все еще есть проблемы. Боевики выпустили 30 мин на позиции у Новгородского. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Також у випуску новин на 24 каналі:

На Житомирщині коронавірус підтвердили у трьох працівниць Укрпошти.

У Львові поховали загиблого на Донбасі десантника Андрія Супрігана.

Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл на окупованій території.

У Росії українців підозрюють у занесенні фото нацистів до "Безсмертного полку".

 

Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Война на Донбассе Максим Степанов Выпуск новостей
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